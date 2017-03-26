Волонтеры планируют посадить в Казахстане 18 млн деревьев

Эта акция - весьма символическая, так как 18-миллионный житель Казахстана может родиться именно в этом году.

Экологический альянс «Байтақ-болашақ» заявил о намерении посадить 18 млн саженцев в текущем году по всему Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в сообщении, территория страны занимает девятое место в мире по площади и очень бедна на леса и рощи, которые занимают лишь 1,2% (насчитывают 68 видов древесных пород), а с учетом диких кустарников и саксаульных рощ - всего 4,2% (266 видов кустарников).

«Данная ситуация не только отрицательно влияет на климат и воздух, но и оказывает пагубное влияние на здоровье человека. К тому же, 58% территории Казахстана занимают пустыни и полупустыни, 10% - горы», - рассказали в альянсе.

«Мы хотим поддержать наших партнеров - экологический альянс «Байтақ-болашақ». 18 млн - это поддержка лесов, садов в Казахстане. Мы уже это начали посадки деревьев», - отметила в свою очередь председатель правления Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова.

По словам руководителя экологического альянса «Байтақ-болашақ» Азаматхана Амиртаева, 18 млн саженцев должны быть посажены до конца текущего года. Он призвал всех казахстанцев подключиться к озеленению своей страны.

Отметим, что эта акция - весьма символическая, так как 18-миллионный житель Казахстана может родиться именно в этом году. По данным Комитета статистики МНЭ РК, численность населения страны на 1 февраля 2017 года составила 17 945,3 тыс. человек. Из них городского - 10 305,7 тыс. человек (57,4%); сельского - 7 639,6 тыс. человек (42,6%). При этом доля мужского населения составила 48,4%; доля женского населения - 51,6%. По сравнению с 1 февраля 2016 года численность населения увеличилась на 231,5 тыс. человек или на 1,3%.