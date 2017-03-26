В Молдавии по подозрению в терроризме задержали уроженца Казахстана

Гражданин России, находящийся в международном розыске по подозрению в терроризме, задержан в Молдавии, заявила РИА Новости пресс-секретарь Пограничной полиции республики Раиса Новицки.

По ее словам, Пограничная полиция задержала мужчину в пятницу в 22.30, ориентируясь на оперативные данные, переданные Службой информации и безопасности республики (СИБ). Новицки добавила, что более детальная информация по этому инциденту будет представлена позже.

Видеозапись допроса задержанного обнародовал сегодня местный телеканал Publica. Исходя из данных видео, речь идет о Маиле Ахмедове, который родился в 1983 году в Казахстане, проживал в Дагестане.

Ахмедов на видео в ходе допроса подтвердил, что находится в розыске на территории Росиии по подозрению в терроризме. Он также рассказал, что незаконно пересек российскую границу в районе украинского Харькова и некоторое время провел на территории Украины, а затем – Турции. В Молдавии его задержали при попытке перехода границы в пункте пропуска у населенного пункта Тудора на юге страны.

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