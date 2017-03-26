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В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда

26 марта 2017, 20:46

После аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.


ЧП произошло на железной дороге Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии. Около трёх часов по Москве столкнулись два состава, один из которых был гружён железной рудой, а второй — пустой.

После аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.

По одной из версий правоохранительных органов, причиной столкновения стала возможная ошибка железнодорожного диспетчера при координации движения составов.

Как стало известно Лайфу, в результате лобового столкновения двух грузовых составов в Башкирии погибло три машиниста и ещё один пострадал.

Кроме того, спасатели не могут найти на месте ещё одного человека, который был в одном из составов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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