В Башкирии лоб в лоб столкнулись два поезда
После аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.
ЧП произошло на железной дороге Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии. Около трёх часов по Москве столкнулись два состава, один из которых был гружён железной рудой, а второй — пустой.
После аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.
По одной из версий правоохранительных органов, причиной столкновения стала возможная ошибка железнодорожного диспетчера при координации движения составов.
Как стало известно Лайфу, в результате лобового столкновения двух грузовых составов в Башкирии погибло три машиниста и ещё один пострадал.
Кроме того, спасатели не могут найти на месте ещё одного человека, который был в одном из составов.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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