В 325 км на юго-восток от Алматы зафиксировано землетрясение
27 марта 2017, 09:33
Магнитуда MPV 4.0.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 8 час 37 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 325 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 80.72° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: РИА Новости Украина
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