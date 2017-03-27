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В 325 км на юго-восток от Алматы зафиксировано землетрясение

27 марта 2017, 09:33

Магнитуда MPV 4.0.


Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 8 час 37 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 325 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 80.72° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: РИА Новости Украина

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