Вице-спикер Мажилиса предложил возвращать обучающихся в России казахстанцев
27 марта 2017, 11:37
Они станут распространителями необходимой бизнес-идеологии и профессиональных знаний.
В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК вице-спикер палаты Владимир Божко заявил о том, что казахстанцев, получающих образование в России, необходимо возвращать в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.
"Думается необходимым МОНу и акиматам организовать совместную работу по возврату из Российской Федерации наших граждан, поступающих в вузы этой страны по различным направлениям сотрудничества. Они станут распространителями необходимой бизнес-идеологии, профессиональных знаний", - считает он.
По его словам, требуют увеличения квоты на приём на государственные гранты в вузы студентов из числа жителей моно- и малых городов, жителей сельской местности, которые с большой вероятностью возвратятся в родные места, а не останутся в двух столицах и больших областных центрах.
Вице-спикер отметил, что профессиональных кадров не хватает, в особенности токарей, слесарей, электриков инженеров, ветеринаров и агрономов.
Фото: kievpravda.com
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