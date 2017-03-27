Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вице-спикер Мажилиса предложил возвращать обучающихся в России казахстанцев

27 марта 2017, 11:37

Они станут распространителями необходимой бизнес-идеологии и профессиональных знаний.

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК вице-спикер палаты Владимир Божко заявил о том, что казахстанцев, получающих образование в России, необходимо возвращать в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

"Думается необходимым МОНу и акиматам организовать совместную работу по возврату из Российской Федерации наших граждан, поступающих в вузы этой страны по различным направлениям сотрудничества. Они станут распространителями необходимой бизнес-идеологии, профессиональных знаний", - считает он.

По его словам, требуют увеличения квоты на приём на государственные гранты в вузы студентов из числа жителей моно- и малых городов, жителей сельской местности, которые с большой вероятностью возвратятся в родные места, а не останутся в двух столицах и больших областных центрах.

Вице-спикер отметил, что профессиональных кадров не хватает, в особенности токарей, слесарей, электриков инженеров, ветеринаров и агрономов.

Фото: kievpravda.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...