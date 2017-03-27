Похищение ребенка в Темиртау: Женщина работала няней всего два дня
27 марта 2017, 17:48
Мать не намерена забирать свое заявление.
Похитившая двухлетнюю девочку в Темиртау женщина работала няней всего два дня, передает МИА "Казинформ".
По словам мамы похищенного ребенка Екатерины, няня оставила записку в квартире, откуда увезла дочь. Она написала, что вернет девочку в мае, и просила не переживать за судьбу ребенка, обещая ухаживать за ней должным образом.
"Няню я знала давно. Мы вместе росли в детском доме "Таншолпан". Когда узнала, что ей негде жить, согласилась принять ее в качестве няни, чтобы она помогала мне ухаживать за дочерью", - рассказала Екатерина.
Задержанная сегодня утром в Астане няня просит прощения у матери. Но женщина не намерена забирать свое заявление.
"Если бы она совершила кражу в моей квартире, похитила мои вещи или ценности, я бы ее простила. Но прощать похищение ребенка я не стану", - говорит Екатерина.
Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сегодня ранним утром сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была установлена и задержана в Астане. По словам руководителя пресс-службы ДВД региона Бакытжана Кудиярова, няня призналась, что полюбила девочку, когда та однажды назвала ее мамой.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Похищение человека».
Фото: obozrenie.kz
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