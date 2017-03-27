Похищение ребенка в Темиртау: Женщина работала няней всего два дня

Похитившая двухлетнюю девочку в Темиртау женщина работала няней всего два дня , передает , передает МИА "Казинформ"





По словам мамы похищенного ребенка Екатерины, няня оставила записку в квартире, откуда увезла дочь. Она написала, что вернет девочку в мае, и просила не переживать за судьбу ребенка, обещая ухаживать за ней должным образом.





"Няню я знала давно. Мы вместе росли в детском доме "Таншолпан". Когда узнала, что ей негде жить, согласилась принять ее в качестве няни, чтобы она помогала мне ухаживать за дочерью", - рассказала Екатерина.





Задержанная сегодня утром в Астане няня просит прощения у матери. Но женщина не намерена забирать свое заявление.





"Если бы она совершила кражу в моей квартире, похитила мои вещи или ценности, я бы ее простила. Но прощать похищение ребенка я не стану", - говорит Екатерина.





Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка . В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сегодня ранним утром сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была установлена и задержана в Астане. По словам руководителя пресс-службы ДВД региона Бакытжана Кудиярова, няня призналась, что полюбила девочку, когда та однажды назвала ее мамой.





По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Похищение человека».



