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Казахстанцы попали в страшное ДТП на трассе Уфа - Москва

28 марта 2017, 00:09

От полученных травм водитель скончался, двое его пассажиров госпитализированы.

Казахстанцы попали в страшное ДТП в Башкортостане. Легковой автомобиль с нашими гражданами столкнулся с молоковозом. Авария случилась на трассе Уфа - Москва, сообщает телеканал "КТК".

Смертельное ДТП произошло в Кушнаренковском районе. За рулем легкового авто находился 35-летний житель Казахстана. Именно он, по версии ГИБДД Башкортостана, куда дозвонились репортеры телеканала, не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с молоковозом. От полученных травм сам водитель скончался, а вот двое его пассажиров 28 и 29 лет - тоже наши соотечественники - госпитализированы. Других подробностей происшествия полицейские не сообщили.

Наталья Кунина.

Фото: кадр из видео.

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