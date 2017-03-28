Казахстанцы попали в страшное ДТП на трассе Уфа - Москва

Казахстанцы попали в страшное ДТП в Башкортостане. Легковой автомобиль с нашими гражданами столкнулся с молоковозом. Авария случилась на трассе Уфа - Москва, сообщает телеканал "КТК".





Смертельное ДТП произошло в Кушнаренковском районе. За рулем легкового авто находился 35-летний житель Казахстана. Именно он, по версии ГИБДД Башкортостана, куда дозвонились репортеры телеканала, не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с молоковозом. От полученных травм сам водитель скончался, а вот двое его пассажиров 28 и 29 лет - тоже наши соотечественники - госпитализированы. Других подробностей происшествия полицейские не сообщили.





Наталья Кунина.



