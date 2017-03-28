Ученые объяснили причину крупного мозга у человека

Поедание фруктов, возможно, стало причиной того, что предки человека смогли развить большой мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка.

Это противоречит распространенной среди антропологов точке зрения, согласно которой предки человека смогли развить большой мозг благодаря социальному взаимодействию. Считается, что приматы собираются в более крупные и более сложные социальные группы. Такие сложные отношения требует более сложного и большого по объему мозга.

Джеймс Хайем из Университета Нью-Йорка и его коллега Алекс ДеКазиен изучили размеры черепа различных приматов, включая обезьян, лемуров и человека. Всего они исследовали 140 различных видов приматов, среди которых оказались, например, мадагаскарский ай-ай и некоторых виды гиббонов. Впервые ученые проанализировали такой большой объем данных по этому вопросу.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, они ставят под сомнение принятую в науке теорию. Они объясняют размер мозга диетой, которой придерживался примат.

Ученые изучили зависимость размера мозга приматов и различные социальные характеристики, например, размер группы, в которой они находятся, и ее социальную структуру. Теория о социальных связях, например, не объясняет, почему у орангутангов, ведущих уединенный образ жизни, такой большой мозг.

По мнению ученых, приматы, которые едят фрукты, имеют куда больший мозг, чем те, которые едят листья, объясняет Хайем. Ученые видят причину в том, что у фруктов куда больше питательная ценность, чем у листьев.

Кроме того, такая диета требует от примата определенных усилий. Например, фрукты неравномерно распределены во времени и пространстве. Для того, чтобы их найти, нужно приложить определенные усилия, объясняют ученые.

Обезьяны, поедающие фрукты, чаще всего путешествуют на большие расстояния. Для этого они нередко формируют крупные группы. А крупные группы приматов, по мнению ученых, могли согнать более мелкую группу с фруктового дерева. Таким образом, эти две теории оказались взаимосвязанными.

Источник: ВВС, фото Getty Images