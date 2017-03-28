Как казахcтанцы отдохнут на майские праздники
28 марта 2017, 14:58
Все мы помним, что впереди еще целый месяц - апрель, однако эта информация будет полезна тем, кто заранее планирует отдых, отпуск и т.д.
Праздничные дни в мае 2017 года подарят казахстанцам много возможностей хорошенько отдохнуть. Благо, что власти страны заранее позаботились о майском отдыхе, предоставив нам несколько дополнительных дней для этого. Итак, в мае казахстанцы отдохнут 11 дней, включая выходные по случаю таких государственных праздников, как День единства народа Казахстана, День Защитника Отечества и День Победы, сообщает Zakon.kz
День единства народа Казахстана 1 мая, выпадает на понедельник, поэтому отдыхаем всего один день. Однако ему предшествуют два выходных 29 и 30 апреля, поэтому можно сказать, что отдыхать будем 3 дня подряд.
Далее 7 мая - День Защитника Отечества (праздник выпадает на воскресенье - выходной день, поэтому переносится на понедельник 8 мая); сразу за ним 9 мая - День Победы - отдыхаем еще 1 день - вторник.Таким образом всего, вместе с обычной субботой 6 мая, получается 4 выходных подряд: 6, 7, 8, 9 мая. Отметим, что 7 мая в Астане состоится парад. Сейчас идет комплексная подготовка к этому масштабному военному мероприятию.
Напомним, что наши граждане любят отмечать праздники, совсем недавно на Наурыз, (в РК официально отмечается с 21 по 23 марта) казахстанцы отдыхали аж 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта) подряд. А впереди еще День столицы, который согласно постановлению Премьер-министр РК о переносе дней отдыха в текущем году, будет отмечаться 6 июля (четверг) и 7 июля (пятница) и затем еще два выходных 8 и 9 июля (суббота и воскресенье соответственно).
Фото: 2016.life, sputniknews.kz
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