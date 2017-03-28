Как казахcтанцы отдохнут на майские праздники

Праздничные дни в мае 2017 года подарят казахстанцам много возможностей хорошенько отдохнуть. Благо, что власти страны заранее позаботились о майском отдыхе, предоставив нам несколько дополнительных дней для этого. Итак, в

мае казахстанцы отдохнут 11 дней, включая выходные по случаю таких государственных праздников, как День единства народа Казахстана, День Защитника Отечества и День Победы