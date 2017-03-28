86-летняя артистка поразила зрителей Талдыкоргана

В Талдыкоргане состоялся уникальный концерт с участием творческих объединении ветеранских организации Алматинской области, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мероприятие, состоявшееся по итогам областного конкурса «Қарттардың да өнерге бар таласы», приуроченное к 30-летию организации ветеранов, состоялась во Дворце культуры им. Жансугурова. Особым колоритом вечера стали артисты - самой старшей участницей концерта 86 лет. Умитжан Ботбаева исполнила казахский национальный танец. Ее номер сорвал шквал аплодисментов. Как стало известно, Умитжан-апа - танцовщица ансамбля ветеранов Жамбылского района.





Как показал гала-концерт для ветеранов Алматинской области возраст всего лишь цифры, и они могут поразить не только своей мудростью и опытом, но и разнообразием талантов. Ветераны, приехавшие со всех уголков области, пели известные песни, исполняли национальные танцы и даже показывали фокусы. Яркими были и хоровое пение, и композиции, исполненные оркестром.

Особый талант и энтузиазм участников конкурса подчеркнул аким Алматинской области Амандык Баталов.

"Дорогие друзья, ваши выступления поразили каждого зрителя. Как говорится «Нет слов!». Я очень рад, что вы такие энергичные. Каждый из вас талантлив, особенно мне бы хотелось выделить номер Умитжан апы, которая, несмотря на свой возраст, продолжает заниматься танцами. Вы во всем пример для молодого поколения и наша опора. Низкий вам поклон! Желаю всем крепкого здоровья и отличного настроения. «Уверен, что вы можете также успешно принимать участие и в крупных республиканских, международных конкурсах, а мы со своей стороны окажем поддержку в организации гастролей», - сказал Амандык Баталов.





Творчество участников конкурса также высоко оценил гость вечера Народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Нургали Нусипжанов.

В завершении гала-концерта ветераны попросили акима области помочь принять участие в культурной программе международной выставки EXPO – 2017 в Астане.





"В 1925 году на аналогичной выставке в Париже гостей мероприятия поразил своим выступлением наш именитый артист Амре Кашаубаев. Мы хотели бы также продолжить этот славный путь и показать иностранным гостям свою культуру и бытность", - отметили ветераны.