В Британии собака растерзала своего хозяина во время съемок телепрограммы

Мужчина скончался два часа спустя после того, как был доставлен в больницу.

В Великобритании Стаффордширский бультерьер напал на своего 41-летнего хозяина, когда он давал интервью для телеканала. Об этом сообщает Daily Mail, передает Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости





Инцидент произошел на севере Лондона. Собака на глазах у шокированных сотрудников телеканала BBC TV несколько раз напала на своего владельца, нанеся ему серьезные травмы. Мужчина скончался два часа спустя после того, как был доставлен в больницу.





После случившегося собаку поместили в специальный приют, где решат, усыпить ее или нет.





В Великобритании действует "Акт об опасных собаках". Данный закон определяет список "опасных" собак, владение которыми запрещено без разрешения суда. На сегодняшний день в данном списке фигурируют такие породные типы, как Питбультерьер, Японский тоза-ину, Аргентинский дог и Фила бразелейро. Стаффордширский бультерьер среди опасных пород не значится.



