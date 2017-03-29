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В Британии собака растерзала своего хозяина во время съемок телепрограммы

29 марта 2017, 06:57

Мужчина скончался два часа спустя после того, как был доставлен в больницу.

В Великобритании Стаффордширский бультерьер напал на своего 41-летнего хозяина, когда он давал интервью для телеканала. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на севере Лондона. Собака на глазах у шокированных сотрудников телеканала BBC TV несколько раз напала на своего владельца, нанеся ему серьезные травмы. Мужчина скончался два часа спустя после того, как был доставлен в больницу.

После случившегося собаку поместили в специальный приют, где решат, усыпить ее или нет.

В Великобритании действует "Акт об опасных собаках". Данный закон определяет список "опасных" собак, владение которыми запрещено без разрешения суда. На сегодняшний день в данном списке фигурируют такие породные типы, как Питбультерьер, Японский тоза-ину, Аргентинский дог и Фила бразелейро. Стаффордширский бультерьер среди опасных пород не значится.

Фото: Fotolia/ jerome bono.

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