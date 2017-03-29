В Исландии зафиксирован демографический взрыв после победы над Англией

9 месяцев назад Исландия одержала победу над сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2016 со счетом 2:1.

Издание The Bleacher Report UK, ссылаясь на исландские СМИ, сообщило, что в Исландии на этой неделе был зафиксировано рекордное количество новорожденных, передает Sports.ru.





9 месяцев назад, 27 июня 2016 года, Исландия одержала победу над сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2016 со счетом 2:1. Эта победа стала наивысшим турнирным достижением в истории исландского футбола.



