В Исландии зафиксирован демографический взрыв после победы над Англией
29 марта 2017, 07:10
9 месяцев назад Исландия одержала победу над сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2016 со счетом 2:1.
Издание The Bleacher Report UK, ссылаясь на исландские СМИ, сообщило, что в Исландии на этой неделе был зафиксировано рекордное количество новорожденных, передает Sports.ru.
9 месяцев назад, 27 июня 2016 года, Исландия одержала победу над сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2016 со счетом 2:1. Эта победа стала наивысшим турнирным достижением в истории исландского футбола.
Фото: ua-football.com.
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