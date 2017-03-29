Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто

Количество старых машин в 2015 году показало резкое сокращение на 738 тысяч единиц.

На фоне падения реальных доходов в РК количество автомобилей старше 10 лет за год выросло на 69 тысяч, а новых машин сократилось на 109 единиц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz





Из-за падения уровня жизни казахстанцы вновь начали покупать подержанные автомобили и прекратили приобретение новых. На начало февраля текущего года в Казахстане насчитывается порядка 2,3 миллионов автомобилей возраста старше 10 лет. Это почти на 69 тысяч больше, чем было год назад.

При этом количество нового автотранспорта, чей возраст не превышает трех лет, в стране за год уменьшилось на 109 единиц.

Напомним, что в 2014-2015 году Казахстан захватил бум автопокупок, в результате которого число новых автомобилей в стране выросло за два года на 510 тысяч единиц. Количество же старых машин в 2015 году показало резкое сокращение на 738 тысяч единиц.





Желающие обзавестись более-менее новым авто перешли на более дешевый ценовой сегмент - автомобили старше 3 лет, но не более 7 лет. За прошедший год количество их выросло на 35,5 тысяч единиц и на начало февраля 2017 составило 403 тысячи.

Покупка нового автотранспорта становится для рядового казахстанца довольно дорогой, учитывая рост цен на импорт с одной стороны и падение доходов населения с другой. В 2016 году реальные доходы казахстанцев сократились на 4,5%. Это первое годовое сокращение с начала кризиса 2009-2010 годов.

Первые итоги текущего года в определенной степени сигнализируют о том, что реальные доходы в РК могут продолжить падение - в январе 2017 уровень показателя был на 3,5% ниже, чем в январе прошлого года.





Наибольший прирост машин старше 10 лет за последний год был зафиксирован в Алматинской области - на 18,5 тысяч единиц, и в ЮКО, где таких автомобилей стало на 14 тысяч больше.

Примечательно, что жители ЮКО также показали наибольшую активность в РК в покупке автомобилей возраста 3-7 лет - за год их количество в регионе выросло сразу на 8 тысяч единиц. По уровню прироста таких авто ЮКО значительно обгоняет другие регионы Казахстана.