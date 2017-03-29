"Сверхосторожного" автовора-рецидивиста поймали в Петропавловске

Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД города Петропавловска задержан житель Кызылжарского района, подозреваемый в серии краж из автомашин, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





В полицию поступило сразу несколько заявлений от жителей областного центра о кражах из машин. Преступления совершались глубокой ночью в центре города. Магнитолы, видеорегистраторы, сотовые телефоны, деньги - злоумышленника интересовало все ценное, что только можно было обнаружить в салонах авто. Заметных повреждений на машинах не оставалось, преступник проникал внутрь, без лишнего шума взламывая замки машин.





Со слов и. о. начальника УВД Петропавловска подполковника полиции Асана Мейрамова, было очевидно, что криминальным промыслом занимается один конкретный человек. Это подтверждало и время совершения преступлений – глубокая ночь, и способ – все машины были вскрыты. Вычислили злоумышленника в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после анализа всех освободившихся после Нового года автоворов. В результате по подозрению в кражах был задержан 26-летний житель Кызылжарского района, который освободился в конце января. Сидел он именно за совершения аналогичных краж. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания по семи эпизодам. Уточнил, что вскрывал двери ножницами. Выяснилось, что его в основном интересовали такие марки авто, как Audi и Volkswagen. На промысел выходил основательно готовясь: старался каждый раз менять свою одежду и обувь.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК «Кража», подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.





Полицейские напоминают: во избежание таких краж необходимо оставлять свое транспортное средство на охраняемых стоянках, в зоне обзора камер видеонаблюдения. Главное правило – не оставлять в салонах ценные вещи. Если же преступление произошло, необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию. Это увеличит вероятность раскрыть кражу по горячим следам.