За селфи на полицейской машине павлодарца посадят на 10 суток
29 марта 2017, 12:02
Постановление не вступило в законную силу.
Десять суток за селфи на крыше полицейской машины получил пьяный горожанин, сообщила пресс-служба специализированного административного суда Павлодара.
Как сообщается, 25 марта текущего года около 18.00 пьяный 23-летний павлодарец в центре города на улице Каирбаева забрался на крышу полицейской служебной автомашины и стал фотографироваться и выкладывать селфи в социальные сети. При этом он выражался нецензурной бранью в адрес прохожих.
Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 434 КоАП (Мелкое хулиганство) и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik / Руслан Кривобок
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