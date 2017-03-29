За селфи на полицейской машине павлодарца посадят на 10 суток

Десять суток за селфи на крыше полицейской машины получил пьяный горожанин , сообщила пресс-служба специализированного административного суда Павлодара.





Как сообщается, 25 марта текущего года около 18.00 пьяный 23-летний павлодарец в центре города на улице Каирбаева забрался на крышу полицейской служебной автомашины и стал фотографироваться и выкладывать селфи в социальные сети. При этом он выражался нецензурной бранью в адрес прохожих.





Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 434 КоАП (Мелкое хулиганство) и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.





Постановление не вступило в законную силу.



