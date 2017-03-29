Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За селфи на полицейской машине павлодарца посадят на 10 суток

29 марта 2017, 12:02

Постановление не вступило в законную силу.

Десять суток за селфи на крыше полицейской машины получил пьяный горожанин, сообщила пресс-служба специализированного административного суда Павлодара.

Как сообщается, 25 марта текущего года около 18.00 пьяный 23-летний павлодарец в центре города на улице Каирбаева забрался на крышу полицейской служебной автомашины и стал фотографироваться и выкладывать селфи в социальные сети. При этом он выражался нецензурной бранью в адрес прохожих.

Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 434 КоАП (Мелкое хулиганство) и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik / Руслан Кривобок

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...