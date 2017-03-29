У таразца, приехавшего в Алматы покупать квартиру, украли накопленные деньги

В Алматы у таразца украли крупную сумму денег , передает , передает patrul





Мужчина приехал на собственном авто. Он направлялся в микрорайон Самал, возле магазина по проспекту Достык выше улицы Карасай батыра остановился, чтобы купить воды. А когда вышел из магазина, то ему уже было не до питья. Мужчина обнаружил, что заднее окно его Camry разбито, и из салона похищена барсетка с деньгами.





Злоумышленники разжились крупной суммой, поскольку на эти деньги таразец собирался приобрести жилье в Алматы. Потерпевший был в таком шоке, что не мог говорить.





Очевидно, воры его «вели» и были прекрасно осведомлены о предстоящей покупке квартиры. Дождавшись, когда хозяин покинет салон автомобиля, они умыкнули барсетку. Судя по всему, работали профессионалы.





На место ЧП прибыла криминальная полиция УВД Медеуского района. Начато следствие.