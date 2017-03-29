В Алматинской области задержали пьяную автоугонщицу

28 марта в дежурную часть УВД Талдыкоргана поступило сообщение об угоне Toyota Camry, которая была припаркована у одной из городских гостиниц, передает передает Zakon.kz





«При помощи камер видеонаблюдения, установленных на городских перекрестках, угнанная автомашина была вскоре обнаружена при выезде из областного центра. В итоге, направленные на перехват экипажи дорожно-патрульной полиции путем преследования задержали разыскиваемую автомашину, за рулем которой в сильном алкогольном подпитии находилась 34-летняя жительница пригородного села Бактыбай. Задержанная с поличным женщина уже дала признательные показания в совершении преступления» - проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.





В настоящее время по факту угона иномарки возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.200 УК РК . Автомашина уже возвращена законному владельцу.





«В текущем году усилиями полицейских региона установлены и задержаны 43 автоугонщика, двое из которых, включая и последний факт, являются молодыми женщинами. Большинство из задержанных лиц уже привлечены к ответственности. Расследование по отдельным фактам продолжается» - отметили в ДВД области.



