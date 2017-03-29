11-летние хоккеисты "Барыса" отравились в Челябинске
29 марта 2017, 18:57
После обеда в столовой одной из местных гостиниц воспитанники хоккейных команд пожаловались на плохое самочувствие.
Признаки отравления появились у хоккеистов сразу у трех команд: "Барыс", "Авангард" и "Торос", сообщает 31tv.tu.
Для двадцати человек тренеры вызвали медиков. На место ЧП выехали около шести бригад скорой помощи. По предварительной информации, дети предположительно подхватили ротавирусную инфекцию.
"Из наших ребятишек двое лежат в состоянии средней степени тяжести, еще одному стало полегче, и вратарь наш очень плохо себя чувствует. Адская ночь была у нас", - прокомментировала Анастасия Донец, мама одного из игроков.
Известно, что на обед в гостинице юных спортсменов кормили перловкой с сосисками и винегретом. Работу пищеблока будут проверять сотрудники Роспотребнадзора.
По предварительной информации, тренер одной из команд мог умолчать о наличии ротавируса у двух игроков: якобы признаки болезни начались у детей еще в поезде.
Из-за массового заражения одна из команд была вынуждена сняться с турнира. По факту отравления детей началась проверка.
Фото: gtrk-omsk.ru.
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