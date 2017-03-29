11-летние хоккеисты "Барыса" отравились в Челябинске

29 марта 2017, 18:57

После обеда в столовой одной из местных гостиниц воспитанники хоккейных команд пожаловались на плохое самочувствие.

Признаки отравления появились у хоккеистов сразу у трех команд: "Барыс", "Авангард" и "Торос", сообщает 31tv.tu.

Для двадцати человек тренеры вызвали медиков. На место ЧП выехали около шести бригад скорой помощи. По предварительной информации, дети предположительно подхватили ротавирусную инфекцию.

"Из наших ребятишек двое лежат в состоянии средней степени тяжести, еще одному стало полегче, и вратарь наш очень плохо себя чувствует. Адская ночь была у нас", - прокомментировала Анастасия Донец, мама одного из игроков.

Известно, что на обед в гостинице юных спортсменов кормили перловкой с сосисками и винегретом. Работу пищеблока будут проверять сотрудники Роспотребнадзора.

По предварительной информации, тренер одной из команд мог умолчать о наличии ротавируса у двух игроков: якобы признаки болезни начались у детей еще в поезде.

Из-за массового заражения одна из команд была вынуждена сняться с турнира. По факту отравления детей началась проверка.

Фото: gtrk-omsk.ru.

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