11-летние хоккеисты "Барыса" отравились в Челябинске

После обеда в столовой одной из местных гостиниц воспитанники хоккейных команд пожаловались на плохое самочувствие.

Признаки отравления появились у хоккеистов сразу у трех команд: "Барыс", "Авангард" и "Торос", сообщает сообщает 31tv.tu





Для двадцати человек тренеры вызвали медиков. На место ЧП выехали около шести бригад скорой помощи. По предварительной информации, дети предположительно подхватили ротавирусную инфекцию.





"Из наших ребятишек двое лежат в состоянии средней степени тяжести, еще одному стало полегче, и вратарь наш очень плохо себя чувствует. Адская ночь была у нас", - прокомментировала Анастасия Донец, мама одного из игроков.





Известно, что на обед в гостинице юных спортсменов кормили перловкой с сосисками и винегретом. Работу пищеблока будут проверять сотрудники Роспотребнадзора.





По предварительной информации, тренер одной из команд мог умолчать о наличии ротавируса у двух игроков: якобы признаки болезни начались у детей еще в поезде.





Из-за массового заражения одна из команд была вынуждена сняться с турнира. По факту отравления детей началась проверка.



