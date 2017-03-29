В Вашингтоне около Капитолия произошла стрельба
29 марта 2017, 20:40
Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.
Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских.
Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.
Других подробностей пока не сообщается.
Алексей Богдановский.
Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.
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