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В Алматы водитель уснул за рулем и снес LED-экран

30 марта 2017, 02:04

Пострадавшего госпитализировала скорая помощь.

В Алматы водитель Toyota врезался в рекламный LED-экран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пр. Аль-Фараби не доезжая до ул. Ходжанова. Toyota Previa следовала по проспекту в западном направлении. По словам водителя, он уснул за рулем, так как ехал уставшим с работы. На плавном изгибе минивэн понесло вправо. Toyota снесла бордюр и врезалась в рекламный экран. От удара сдвинулась бетонная подушка, на которой стоит LED-экран.

Водитель пострадал, его осмотрела скорая и госпитализировала. К месту происшествия также прибыли хозяева экрана. Они сфотографировали повреждения для оценки причиненного ущерба.


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