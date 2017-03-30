В Алматы водитель уснул за рулем и снес LED-экран

В Алматы водитель Toyota врезался в рекламный LED-экран, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло на пр. Аль-Фараби не доезжая до ул. Ходжанова. Toyota Previa следовала по проспекту в западном направлении. По словам водителя, он уснул за рулем, так как ехал уставшим с работы. На плавном изгибе минивэн понесло вправо. Toyota снесла бордюр и врезалась в рекламный экран. От удара сдвинулась бетонная подушка, на которой стоит LED-экран.





Водитель пострадал, его осмотрела скорая и госпитализировала. К месту происшествия также прибыли хозяева экрана. Они сфотографировали повреждения для оценки причиненного ущерба.



