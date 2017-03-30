В Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали,

Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 (4.30 мск) по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.





По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.





Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.