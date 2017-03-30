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В Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек

30 марта 2017, 09:41

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали, сообщает телеканал NDTV, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 (4.30 мск) по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.

По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.

Фото © REUTERS/ Anindito Mukherjee

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