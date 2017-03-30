В Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек
30 марта 2017, 09:41
Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали, сообщает телеканал NDTV, передает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 (4.30 мск) по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.
По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.
Фото © REUTERS/ Anindito Mukherjee
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851059-058f84cd4d2f36c84797546c87df05ff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...