В Павлодарской области ликвидируют сразу 14 сёл

В регионе более 400 сельских населенных пунктов, в 52 из них проживают менее полусотни человек.

В Павлодарской области члены областного общественного совета поддержали ликвидацию населённых пунктов в четырех районах региона , пишет , пишет Pavon.kz со ссылкой на издание "Звезда Прииртышья".





По Закону РК «Об административно-территориальном устройстве» селом считается населённый пункт, в котором проживают не менее пятидесяти человек. В Павлодарском регионе до этого показателя не дотягивают 52 деревни, причем годом ранее их было 47. Избавиться от таких сёл решили включив их в состав соседних сел. Так, например, жители деревушки Камбар Актогайского района в скором времени станут приписаны к соседнему селу Приреченское.





– В Камбаре проживают одиннадцать человек, шесть из них – дети. Никаких социальных объектов здесь нет, село неперспективное, приток населения не ожидается, – констатирует заместитель акима Актогайского района Азат Сатабаев.





Председатель общественного совета Тито Сыздыков обратил внимание на то, что жителям ликвидируемых сел придется менять документы. Но А.Сатабаев пообещал, что проблему решат выездные ЦОНы.





В Актогайском районе хотят упразднить сразу шесть сел, в которых проживают в общей сложности 87 человек. Четыре села ликвидируют в Лебяжинском районе, три – в Щербактинском, одно – в Успенском.





– Всего в регионе более четырёхсот сельских населенных пунктов, в 52 из них проживают менее полусотни человек. Упразднение этих сел – это вопрос систематизации, – отметил руководитель аппарата акима области Расул Уразгулов. – В тех селах, в которых проживает 10-20 человек, нет экономической целесообразности проводить водопровод, строить асфальтовую дорогу. Но в тоже время у них есть и будет электричество, дорога районного значения. Члены общественного совета предложение чиновников поддержали, попросив только содержать в надлежащем виде дороги до упраздняемых сел.