Медиация как альтернативный способ разрешения споров

Судья

СМЭС Карагандинской области

Дияз Мустафин

Медиация - это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с участием третьей нейтральной стороны - медиатора (посредника) с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию. Медиация как факт уже много веков существует в различных формах, и сегодня в своем современном виде пользуется популярностью и признанием в развитых странах вот уже несколько десятилетий. По статистике большинство мировых примирительных процедур с участием медиатора, а это более 80 % споров, разрешается заключением соглашения об урегулировании спора.

Урегулирование споров с помощью нейтрального посредника - довольно новый способ разрешения споров для Казахстана. В США и странах Западной Европы об этом способе знают гораздо больше.

Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда необходимо восстановить или сохранить отношения между людьми, так как сохранение их взаимодействия является обоюдовыгодным фактом, примером могут служить партнерские отношения в бизнесе.

Как способ разрешения конфликтов медиация может успешно применяться и применяется практически во всех сферах нашей жизни - взаимоотношения с клиентами, отношения работника и работодателя, взаимоотношения с конкурентами и др.

Перед иными способами разрешения конфликтов медиация обладает рядом существенных преимуществ, такими как:

- добровольность, так как медиация имеет место только в том случае, если стороны по своей воле решили вступить в переговоры с целью достижения взаимопонимания и заключения мирового соглашения. По сравнению с силовыми методами решения спора, медиация позволяет сбалансировать интересы обеих сторон таким образом, чтобы сохранить их значимость и избежать неблагоприятных последствий в будущем;

- конфиденциальность. Обращаясь в суд, сторонам приходиться мириться с осознанием необходимости раскрытия общественности подробностей своего конфликта. Между сторонами переговоров и медиатором заключается соглашение о конфиденциальности, а это дает сторонам гарантию того, что конфликт не предастся огласке. Стороны самостоятельно определяют, нужна ли им конфиденциальность, в части каких сведений и в какой форме;

- беспристрастность. Нейтральность - одна из ключевых характеристик лица, которое руководит процессом медиации. Медиатор никоим образом не заинтересован в разрешении дела. Он исполняет роль нейтрального помощника, а не судьи; он не дает советов, не принимает решений, одинаково нейтрально относиться к сторонам (он не заинтересован в выигрыше одной из сторон). Его цель - примирить конфликтующие стороны, а не вынесение решения в пользу одной из сторон;

- равноправие сторон, так как стороны имеют равные права в переговорах и в принятии решений;

- скорость разрешения конфликта. Медиация занимает гораздо меньше времени, чем судебный процесс, вступление решения в законную силу, исполнительное производство. В отличие от разрешения конфликтной ситуации в судебном порядке, при медиации скорость достижения результата зависит исключительно от конфликтующих сторон, а не от работы государственных органов.

28 января 2011 года был принят Закон «О медиации», разработанный в целях создания правовых условий для развития в Казахстане альтернативных способов урегулирования споров при участии независимых лиц - медиаторов, осуществляющих свою деятельность профессионально, а также в целях снижения нагрузки на судебную систему Республики Казахстан.

Основана процедура медиации на том, что стороны при участии медиатора должны прийти к консенсусу и достигнуть взаимоприемлемого соглашения.

Исполнение медиативного соглашения, достигнутого в результате проведения процедуры медиации, осуществляется на основе принципов добровольности и добросовестности. При этом медиативное соглашение, достигнутое в рамках судебного разбирательства, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения по правилам, установленным процессуальным законодательством.

Предметом правового регулирования являются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением их участниками предпринимательской деятельности, а также из трудовых и семейных правоотношений.

Условно процедуру медиации можно разделить на внесудебную, досудебную и судебную. Процедура медиации может проводиться:

1) во внесудебном порядке - в случае, когда у спорящих сторон возникают затруднения в урегулировании спора, а обращаться в суд у них намерения нет;

2) в досудебном порядке - в случаях, предусмотренных законом, или на основании внесенной в договор или в иное юридически обязательное соглашение, заключенное между участниками спора, медиативной оговорки о необходимости урегулирования разногласий путем применения процедуры медиации;

3) в рамках судебного процесса - в случае, когда стороны имеют право на любой стадии судебного разбирательства прервать процесс и обратиться к процедуре медиации, а на суд возлагается обязанность предложить сторонам использовать процедуру медиации.

Процедура медиации проводится в несколько этапов:

- организация процесса переговоров;

- изложение позиций сторон;

- выявление основного интереса сторон;

- поиск истинных интересов сторон и их возможных крайних позиций;

- выработка совместного решения (поиск и комбинация альтернатив);

- достижение договоренности;

- подписание мирового соглашения.

В каждом конкретном случае медиация сугубо индивидуальная работа, а не деятельность ограниченная рамками некоего шаблона. Частный опыт медиации по конкретному случаю нельзя считать общеприменимым: опыт, приобретенный участниками одной процедуры медиации, неприменим к иному даже и аналогичному случаю.

Процесс развития медиации как альтернативного способа разрешения конфликтных ситуаций необратим и Казахстан в данном вопросе не является исключением. Для более благоприятного развития медиации необходимо предоставить гражданам, бизнесу, предпринимателям и юридическому сообществу информацию о медиации, обеспечить ее правильное понимание и тех положительных моментов, которые она предоставляет.

Сегодня формируется совершенно новый для нашей страны институт, который, по мнению экспертов, сможет в перспективе изменить моральный климат в стране. Люди, которые расходятся во взглядах, начнут разговаривать друг с другом, пусть и с чужой помощью. Введение в практику осуществления примирительных процедур будет способствовать поддержанию конструктивного делового сотрудничества, гармонизации социальных отношений.

Как никогда сегодня актуальны слова, произнесенные Авраамом Линкольном: «Избегайте судиться. Убедите вашего соперника прийти к компромиссу. Обратите его внимание на то, что номинальная победа в суде - это часто реальное поражение в расходах и трате времени».