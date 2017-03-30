Премьер-Министр РК ознакомился с деятельностью ферросплавного завода АО ТНК «Казхром»

На заводе и Донском горно-обогатительном комбинате ведется полный цикл работ от добычи сырья, его переработки и до изготовления металла.

z akon.kz. В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производственной деятельностью крупнейшего предприятия: 4-го цеха Актюбинского завода ферросплавов, где применяются новые технологии, позволяющие не только повысить производительность, но и сократить объемы шлаков, передает корреспондент









На заводе и Донском горно-обогатительном комбинате ведется полный цикл работ от добычи сырья, его переработки и до изготовления металла.









Благодаря запуску цеха снизилась себестоимость производимой продукции, а доля казахстанского содержания достигла 100 %. В 2017 году в 4-том цехе АЗФ планируется увеличение объемов производства не менее чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Всего до конца текущего года на заводе планируют произвести 440 тысяч тонн высокоуглеродистого феррохрома, занимающего приоритетное место в горно-металлургической отрасли Казахстана.









По итогам посещения объекта Б.Сагинтаев отметил, что крупные промышленные предприятия области, такие как АЗФ имеют все необходимые возможности, чтобы внести свой вклад в реализацию поручений Главы государства, обозначенных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». А именно внедрять на производстве элементы Четвертой промышленной революции, среди которых автоматизация, роботизация, обмен «большими данными» и другие.







