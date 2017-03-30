Ночь «любви» в музее: в США арестовали сторожа за попытку секса с восковым Обамой
30 марта 2017, 12:42
Не самый обычный случай произошел в музее мадам Тюссо, который находится в Нью-Йорке.
Правоохранительные органы Нью-Йорка арестовали ночного сторожа популярного среди туристов музея за то, что он в течение продолжительного времени занимался любовью с восковыми фигурами знаменитостей.
Как сообщают в полиции, 57-летний сторож за восемь месяцев имел половой контакт с 17 известными личностями, в числе которых был и бывший президент США Барак Обама.
Восковой «половой гигант» так бы и продолжал заниматься своим любимым делом, если бы не наблюдательные администраторы музея. На многих скульптурах они обнаружили просверленные отверстия одинакового диаметра. Чтобы узнать, кто это сделал, они проверили несколько записей с камер наблюдения, на одной из которых был запечатлен сторож.
Согласно полицейским, 57-летнему сторожу грозит лишение свободы сроком на 54 года за непристойно обнажение и хулиганство. Однако полувекового заключения «герой-любовник» может избежать, поскольку его адвокат добился проведения психиатрической экспертизы для своего клиента.
Источник:123ru.net
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