Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» рекомендовал госорганам усилить работу по внедрению принципов меритократии, что как раз и будет способствовать снижению сменяемости кадров.

Сразу в 18 раз сократилось количество командных перемещений на госслужбе всего за один год. Об этом стало известно сегодня на партийных слушаниях по вопросам реформы государственной службы, которые провел в Астане Мухтар Кул-Мухаммед.





На вопросы «нуротановцев» ответил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, а также руководители целого ряда министерств и акиматов регионов.





Было отмечено, что новый Закон «о государственной службе», принятый в Казахстане в конце 2015-го года, позволил достичь положительных результатов по целому ряду показателей. В частности, заработал принцип меритократии, всего за один год в 18 раз сократилось количество командных перемещений, усилена работа по противодействию коррупции. Говоря о «болевых точках» госаппарата, депутаты заострили внимание на проблеме текучести кадров. По итогам 2016-го года среди центральных государственных органов самый высокий показатель сменяемости работников зафиксирован в министерстве юстиции (14 процентов). В верхних строчках негативного рейтинга также находится министерство образования и науки, где текучесть кадров превышает 11 с половиной процентов.





Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» рекомендовал госорганам усилить работу по внедрению принципов меритократии, что как раз и будет способствовать снижению сменяемости кадров. Кроме того, Мухтар Кул-Мухаммед заявил о необходимости четкого исполнения поручения президента по внедрению новой справедливой системы оплаты труда, которая призвана мотивировать госслужащих к качественному исполнению своих обязанностей и профессиональному росту.



