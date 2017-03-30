Кто может получить отсрочку от службы в казахстанской армии

Граждане имеют право отказаться от отсрочки, за исключением отсрочки по состоянию здоровья.

На пресс-конференции в СЦК начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК генерал-майора Муслима Даирова рассказал о том, к то может получить отсрочку от службы в казахстанской армии.





По его словам, отсрочка предоставляется по следующим основаниям:

- по семейным обстоятельствам;

- для продолжения образования;

- по состоянию здоровья.





Также предоставляется отсрочка: преподавателям и врачам сельской местности на весь период работы, депутатам парламента или представителям местных представительных органов на срок их полномочий, лицам, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются судами, членам летных экипажей гражданских воздушных судов, инженерам, механикам и техникам гражданской авиации, членам экипажей судов на весь период работы в организациях водного транспорта.





При этом граждане имеют право отказаться от отсрочки, за исключением отсрочки по состоянию здоровья. Они могут быть призваны на воинскую службу при предоставлении личного заявления и соответствующего нотариально заверенного документа заинтересованных лиц и органов социальной защиты населения.





Все условия для отсрочки прописаны в Законе РК " О воинской службе и статусе военнослужащих " статья 35.





Муслим Даиров также отмечает, что сейчас желающих вступить в ряды военнослужащих много, и "есть из кого выбирать".





"Мы в качестве пилотного проекта в Алмалинском районе в Алматы отправляли сообщение о весеннем призыве. Столько звонков было, даже мне звонили. (…) Сейчас родители поражаются, в каких условиях срочники служат − условия самые современные", — сказал он.



