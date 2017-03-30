В Шымкенте арестовали водителя, прокатившего полицейского на капоте
30 марта 2017, 15:58
Нарушителем оказался житель Шымкента 1979 г.р.
В Шымкенте стражи порядка задержали водителя из видеоролика "Это Шымкент, детка", оказавшего неповиновение полиции. Наглый водитель провез полицейского на капоте своей автомашины. Нарушителем оказался житель Шымкента, 1979 г.р, сообщает Zakon.kz
"Данный инцидент произошел вечером 29 марта 2017 года в г. Шымкент. Сотрудники полиции МПС УВД г. Шымкент заметили по ул. Байтурсынова автомашину «Опель», припаркованную на запрещенном месте. Когда стражи порядка попросили водителя предъявить документы, тот, не подчинившись законным требованиям представителей власти, наехал на полицейского и протащил его на капоте до перекрестка улиц Иляев и Дулати. Нарушителя сразу же задержали, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции Местной полицейской службы", - говорится в сообщении ДВД ЮКО.
Данный факт зарегистирован в ЕРДР Аль-Фарабийского РОВД и возбуждено уголовное дело по статье 380 ч. 2 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
Фото: eap_kz
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