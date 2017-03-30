В Караганде молодой человек нанес пенсионерке 86 ножевых ранений ради 50 тыс тенге

В Караганде молодой человек, оказавшийся азартным игроком, нанес 72-летней Надежде Николаевне 86 ножевых ранений ради 50 тысяч тенге и пары золотых сережек , пишет , пишет "Криминальные новости"





Найти преступника помогла соседка убитой, которая сначала услышала какой-то шум из квартиры пенсионерки, а потом выходящего из нее молодого человека в темной куртке и с рюкзаком. Оперативники отрабатывали все возможные версии. Мотив же преступления находился на поверхности: злоумышленник совершил убийство пенсионерки чисто по меркантильным соображениям, ему требовались деньги. Как сообщила дочь потерпевшей, отсутствовала пенсия, которую недавно получила мать. Также исчезли сережки, которые постоянно носила Надежда Николаевна.





Даже видавших виды оперативников ошеломили результаты судмедэкспертизы. Оказалось, убийца нанес бабушке 86 колото-резаных ран. У потерпевшей были повреждены лицо, шея, грудная клетка, живот, руки, ноги… На нее напал явно не «профессионал».





— Мама была очень осторожной, — утверждала дочь пенсионерки, — дверь незнакомым людям не открывала, близко общалась только с соседями, с которыми жила дружно.





Значит, Надежда Николаевна пустила к себе того, кого хорошо знала. Дочь убитой вспомнила, что два года назад какой-то парень устанавливал мебельный гарнитур. Данный факт оказался важной зацепкой. Сыщики стали искать фирму, которая занимается доставкой мебели на дом. Скоро нашли такую, а в ее офисе оперативники узнали данные рабочего-сборщика, 24-летнего Максима Щедрина. Именно он устанавливал гарнитур в квартире пенсионерки.





К нему нагрянули вечером: молодой человек сидел у компьютера, делая ставки в онлайн-казино. Выяснилось, он успел просадить все деньги, которые забрал у пенсионерки, 50 тысяч тенге. У него нашли золотые сережки, которые принадлежали Надежде Николаевне. Дополнительной уликой стал тот факт, что у молодого человека оказалась перевязана ладонь правой руки.





— Порезался, когда наносил бабушке удары ножом, — пояснил злоумышленник, которому не было никакого смысла отпираться. Все вещественные доказательства были налицо.

Впоследствии судебно-психиатрическая экспертиза установит, что Максим Щедрин страдает психическим расстройством: патологическим влечением к азартным играм. Именно это стало причиной его развода с женой. Чтобы помириться с супругой он пообещал исправиться, но ничего не мог поделать со своим пристрастием. Незаметно для нее стал сдавать золотые изделия, которые принадлежали жене. Сдавал их в ломбард, а деньги тратил на азартные игры. Мужчине срочно потребовались деньги, чтобы выкупить ценности: он не хотел вновь портить отношения с супругой.





Перед тем, как ограбить и убить пенсионерку, он пытался сдать в ломбард видеокамеру.





— Также на всякий случай запасся кухонным ножом, — уточняет злоумышленник, — который положил в карман куртки. Обошел ближайшие ломбарды, но камеру не принимали. Стал обзванивать банки, чтобы оформить кредит, но мне отказали. Оказался в отчаянном положении, поняв, что деньги мне не достать. Вспомнил про бабушку, у которой устанавливал кухонный гарнитур. Как раз находился вблизи ее дома. Зашел в подъезд, поднялся на третий этаж. Дверь мне открыл молодой человек. Та бабушка, как выяснилось, проживает этажом выше…





Подойдя к двери, Надежда Николаевна поинтересовалась:

— Кто там?

— Бабушка, это я, Максим, — назвался Щедрин. — Помните, устанавливал вам кухонный гарнитур? Хочу посмотреть, в каком он состоянии. Может быть, надо что-то подремонтировать.





Пенсионерка сразу узнала парня и безбоязненно пустила его к себе. Провела Щедрина на кухню, гарнитур оказался в прекрасном состоянии. Старушка угостила парня чаем. Молодой человек никак не мог решиться на то, что задумал. Он вышел из квартиры, постоял в подъезде, думая, что же ему делать дальше. Потом достал из рюкзака рабочие перчатки, натянул их на руки и вновь постучал к пенсионерке.

— Дайте воды, что-то пить очень хочется, — объяснил он старушке.





Потом молодой человек подробно рассказал, что произошло дальше:

— Молча, держа в руках нож, подошел к пенсионерке. Она закричала, стала звать на помощь. Схватил ее за кофту, затащил в спальню, повалил на кровать и стал наносить ножевые удары. При этом ничего у бабушки не требовал. Пенсионерка сумела выхватить нож, порезав мою ладонь. Я отобрал нож, накинул, чтобы соседи не слышали криков, подушку на лицо бабушки. Вскоре заметил, что лезвие погнулось. Положил нож в карман, зашел на кухню и из ящика шкафа достал второй нож. Вернулся в спальню, продолжил наносить ножевые удары. Бил бесцельно по шее, груди, лицу… Тут вновь погнулось лезвие. И этот нож положил в карман куртки. Старушка лежала на кровати. Она все еще дышала, но уже не кричала. Прошелся по залу. На трюмо заметил женскую сумочку. Оттуда достал три кошелка, в одном из них оказалось 50 тысяч тенге. Больше ничего ценного в квартире не нашел. На кухне взял третий нож. Подошел к бабушке, которая продолжала лежать на кровати. Удивился, что она все еще подает признаки жизни. Чтобы пенсионерка не мучилась, несколько раз ткнул ее ножом в грудь. Когда она затихла, снял с ее ушей серьги. Третий нож тоже положил в карман. Так как куртка вся была в крови, вывернул ее наизнанку, натянул на себя. Взяв рюкзачок, вышел из квартиры. Когда шел к себе домой, все три ножа и перчатки выкинул на крышу будки трансформатора…





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области приговорил злоумышленника к пятнадцати годам лишения свободы.



