В 395 км на юг от Алматы зафиксировано землетрясение
30 марта 2017, 17:40
Магнитуда MPV 4.5.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 марта в 17 час 10 мин 22 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 395 км на юг от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 39.89° с.ш. 75.22° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: SmartNews.ru
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