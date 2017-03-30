Две сестры, пропавшие в Костанае, нашлись
30 марта 2017, 17:45
Они гостили у подруг в пригородных поселках.
Две пропавшие девушки-сестры нашлись в Костанае, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Костанайской области, передает Sputnik.
Как сообщалось ранее, в нескольких группах в "ВКонтакте" появилось сообщение о розыске двух сестер, 1994-го и 2001 годов рождения. Обе проживают в поселке Жуковка. Они возвращались домой из Костаная 25 марта, однако по пути пропали.
Как сообщил начальник отделения розыска управления криминальной полиции ДВД Костанайской области подполковник полиции Кайрат Сейтмаганбетов, пропавшие 25 марта девочки нашлись в городе.
Как рассказали сами девушки, они гостили у подруг в пригородных поселках. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причины ухода из дома.
Фото: соцсети
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