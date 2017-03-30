Банк Англии хочет выпускать купюры с пальмовым маслом

Банк Англии после волны критики, связанной с использованием животных жиров в новой пластиковой пятифунтовой купюре, рассматривает возможность изготовления пластиковой 20-фунтовой банкноты с использованием пальмового масла, пишет ВВС.

Новая купюра достоинством в 20 фунтов будет введена в обращение в 2020 году, однако тендер на ее производство пока приостановлен. Это связано с тем, что после скандала с животными жирами в пятифунтовой купюре Банку Англии предстоит усилить контроль за тем, из чего делаются британские деньги.

Скандал с животными жирами разразился в начале года, когда выяснилось, что Банк Англии использовал их в пятифунтовых купюрах и не довел этот факт до сведения публики.

Значительную долю населения Британии составляют индуисты и сикхи, которым есть мясо животных - а в некоторых случаях и прикасаться к нему - запрещает религия. Возмутились и нерелигиозные вегетарианцы.

Петицию с требованием запретить пятифунтовые банкноты подписало более 100 тысяч человек, однако Банк Англии этого не сделал, хотя и заявил, что "со всей серьезностью" отнесся к этому вопросу. Купюры остались в обращении.

Пальмовое масло может помочь банку избежать нового скандала, однако, решив использовать его, он рискует навлечь на себя гнев защитников окружающей среды: в период с 1998 до 2008 года для производства пальмового масла использовалось 8% вырубаемых дождевых лесов.

Впрочем, как отмечают эксперты, существуют и экологичные источники пальмового масла. В своем заявлении Банк Англии обещает пользоваться только маслом из таких источников, если решение об использовании пальмового масла в купюрах вообще будет принято.