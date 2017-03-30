Столичная мошенница обманула доверчивых астанчан более чем на 350 млн тенге

В Астане за мошенничество осуждена Менсулу Табакова, обманувшая более 100 граждан столицы на сумму свыше 350 млн тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе столичного департамента внутренних дел.

Судом установлено, что Табакова в период с 2012 по 2014 годы, введя в заблуждение потерпевших, оформляла на жителей Астаны заведомо безвозвратные кредиты в банках второго уровня.

После получения у потерпевших всей полученной кредитной суммы Табакова М.А. скрывалась, не производя должных платежей по кредитам. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. В результате ею совершено более 500 эпизодов мошенничества на сумму свыше 350 млн тенге.

Приговором Сарыаркинского суда №2 города Астаны Менсулу Табакова осуждена к четырем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время в ДВД Астаны продолжает поступать заявления от граждан о ранее совершенных мошеннических деяниях Менсулу Табаковой.

Полицейские Астаны просят лиц, пострадавших от действий данной гражданки, обращаться по телефонам: 716-602, 716-652, 716-621.