Сорванная ветром крыша с поликлиники в Караганде упала на особняк

Шквальный ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с государственной поликлиники в Караганде, после чего кровля накрыла жилой особняк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировала пресс-секретарь департамента по ЧС региона Айдана Жусуп, шквальный ветер повредил кровлю в семи жилых домах и одном административном здании.

«30 марта в 18:10 на пульт дежурного департамента по ЧС поступило сообщение, что с поликлиники № 2 по улице Кочегарка сорвало кровлю. В 18:15 наши сотрудники направились по вызову. На месте было установлено, что рухнувшая кровля накрыла частный особняк. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС Айдана Жусуп.

В регистратуре поликлиники сообщили, что авария с кровлей не повлияла на деятельность объекта здравоохранения. По данным республиканского госпредприятия «Казгидромет», с 30 на 31 марта на территории Карагандинской области ожидается юго-западный, западный ветер 15-20 метров в секунду, ночью 31 марта местами более 30 метров в секунду. Местами ожидается гололед, туман, низовая метель.

«Рекомендуем населению быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей. По возможности - воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.