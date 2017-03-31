Кто может работать в охранных агентствах Казахстана

Внесены изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающие соответствие им для осуществления охранной деятельности.

Приказом Министра внутренних дел РК от 30 января 2017 года внесениы изменения в приказ от 30 декабря 2014 года «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности», сообщает Zakon.kz.





Так, на должность руководителя частной охранной организации, в том числе филиала и представительства, назначаются граждане республики:





- имеющие высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формирований или на руководящих должностях в правоохранительных и специальных органах;

- прошедшие подготовку по специальной программе, утверждаемой уполномоченным органом;

- не состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- не имеющие судимости за совершение преступления.





На должность охранника принимаются граждане РК:





- не моложе 19 лет;

- прошедшие подготовку по специальной программе, утверждаемой уполномоченным органом;

- не состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- не имеющие судимости за совершение преступления.





На должность руководителя частной охранной организации и охранника не принимаются:





- состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- имеющие судимость за совершение преступления;

- освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) ч.1 ст. 35 или ст. 36 УПК РК до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса республики;

- в отношении которых в течение одного года до принятия на должность охранника за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или в течение одного года до принятия на должность охранника освобожденные от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК;

- привлеченные к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу руководителем охранной организации или охранником за совершение умышленных административных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 467, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675 Кодекса об административных правонарушениях;

- уволенные менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции;

- уволенные менее трех лет назад по отрицательным мотивам с должности охранника частной охранной организации.





Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.



