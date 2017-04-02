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Установлен подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Алматинской области

2 апреля 2017, 13:13

Проводятся мероприятия по его задержанию.

Полицейские Алматинской области установили подозреваемого в убийстве 11-классницы, сообщает Zakon.kz. Проводятся мероприятия по его задержанию

"По факту убийства Карасайским РОВД начато досудебное расследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый установлен, проводится необходимые мероприятия по его задержанию", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматинской области.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в соцсети Instagram появилась информация о том, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу - сестру своей супруги. Комментаторы выразили недовольство, что такие первоапрельские шутки неуместны, однако факт подтвердили в полиции.

Инцидент произошел в ЖК "Асыл Арман", возле рынка "Алтын Орда".


Фото: arnapress.kz.

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