Установлен подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Алматинской области
2 апреля 2017, 13:13
Проводятся мероприятия по его задержанию.
Полицейские Алматинской области установили подозреваемого в убийстве 11-классницы, сообщает Zakon.kz. Проводятся мероприятия по его задержанию
"По факту убийства Карасайским РОВД начато досудебное расследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый установлен, проводится необходимые мероприятия по его задержанию", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматинской области.
Напомним, в субботу, 1 апреля, в соцсети Instagram появилась информация о том, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу - сестру своей супруги. Комментаторы выразили недовольство, что такие первоапрельские шутки неуместны, однако факт подтвердили в полиции.
Инцидент произошел в ЖК "Асыл Арман", возле рынка "Алтын Орда".
Фото: arnapress.kz.
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