"Гэндальф" путешествует по местам съёмок "Властелина колец" в Новой Зеландии

Фотограф признаётся, что путешествие влетело ему в копеечку, однако, он не переживает по этому поводу.

21-летний поклонник саги "Властелин колец", индиец Акхил Сухас, за шесть месяцев проехал 15 тысяч километров по Новой Зеландии, чтобы сфотографироваться в местах съёмок экранизации любимой трилогии в костюме волшебника Гэндальфа.





Фотограф признаётся, что путешествие влетело ему в копеечку, однако, он не переживает по этому поводу. "У меня ещё вся жизнь впереди, чтобы зарабатывать деньги", – резюмирует Акхил. И он прав, ведь впечатления – это лучшее, что мы можем взять от жизни.









Вид на озеро Уанака с вершины горы Рой, высота которой составляет 2850 метров над уровнем моря.









Гэндальф встречает рассвет у озера Таравера недалеко от города Роторуа. Таравера – крупнейшее из озёр, окружающих одноимённый вулкан на Северном острове Новой Зеландии.









Гэндальф любуется сине-зелёными водами реки Хокитика.









Горное озеро Мариан в Национальном парке Фьордленд на Южном острове в Новой Зеландии.













Область с высокой геотермальной активностью Уаи-О-Тапу на Северном острове в Новой Зеландии.













На скалистом утёсе над заливом Стингрей.













Национальный парк Фьордленд.









Рассвет в морском заповеднике Cathedral Cove на полуострове Коромандел, куда можно добраться только пешком или на лодке.









На берегу Тасманового моря.













Скалы на пляже Wharariki Beach, Пупонга, Новая Зеландия.













Озеро Уакатипу на Южном острове Новой Зеландии.













Дюны Te Paki в Реинге, Новая Зеландия.









Один из многочисленных ледниковых бассейнов на территории Новой Зеландии.









Нортленд, Новая Зеландия.









Стратовулкан Нгаурухоэ высотой 2 291 метров над уровнем моря на Северном острове Новой Зеландии.









Акхил Сухас.