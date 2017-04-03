День открытых дверей прошел в Больнице Медцентра Управделами Президента РК

Проведение Дня открытых дверей в Больнице становится хорошей и доброй традицией. С начала текущего года в ее стенах уже прошли две подобные акции. На этот раз, как рассказала врач-терапевт высшей категории этого медучреждения Турар Кенжина, жители и гости столицы также получили возможность попасть с 50-ти процентной скидкой на прием к докторам и со скидкой же пройти ряд диагностических и аппаратных исследований. Параллельно специалисты узкого профиля вели отбор наиболее интересных и сложных заболеваний для оказания в последующем гражданам хирургической помощи.













«Прием ведется в отделении платных услуг всеми специалистами этого отделения. Но параллельно мы приглашаем нейрохирурга, аритмолога, то есть узкоспециализированных специалистов - наш профессорско-преподавательский состав, заведующих отделениями, кандидатов, докторов наук, занимающиеся узкими проблемами. Они консультируют бесплатно и берут на операции этих людей. Дают пришедшим на прием справку, выписку, что они осмотрены такими-то специалистами, что показана операция в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и эти больные уже по месту жительства оформляются на портале и квоте приходят к нам на операцию», - пояснила она.





По ее словам, отличительной особенностью клиники является ее многопрофильность. Здесь представлены все терапевтические профили - это кардиология, пульмонология, ревматология, неврология, эндокринология, общая терапия; хирургические - кардиохирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, ортопедическая хирургия, а также гинекология, офтальмология, урология. Специалисты Больницы берутся за лечение самых тяжелых, самых сложных пациентов с большим количеством сопутствующих заболеваний. Это позволяет считаться клинике уникальной и принимать пациентов со всего Казахстана.





«У нас проводятся все высокоспециализированные операции по сердечно-сосудистой системе, нервной, мочеполовой, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта», - уточнила Турар Кенжина.





Она добавила, что День открытых дверей в Больнице Медцентра организован с целью привлечения внимания населения к собственному здоровью. В рамках акции 30 ведущих специалистов различных профилей принимали пришедших на прием граждан. Было проконсультировано свыше 700 человек, проведено более 2 тысяч диагностических исследований. В этот день каждый доктор принимает от 30 до 40 пациентов, а специалист узкого профиля - до 50-ти.













В свою очередь посетители высказывают слова благодарности в адрес врачей Больницы. К примеру, пенсионер Кожахмет Дуйсенов после перенесенной операции в Индии в 2008 году на сердце наблюдается в этой клинике. По его словам, благодаря вниманию и высококвалифицированной помощи специалистов медучреждения он чувствует себя хорошо.













«Сейчас больница в новом здании, это соответствует всем мировым требованиям в медицине, специалисты тут высокого класса. После посещения Медцентра я соблюдаю все рекомендации, которые мне назначают. Я себя хорошо чувствую. В принципе, находясь на пенсии, я могу трудиться. Сегодня я посетил своего врача - кардиолога. Мне был оказан прием, дано заключение. Кое-какие у меня были сомнения, меня обследовали. Я буду дальше наблюдаться и лечиться», - указал пенсионер.













Пациентка Роза Акпанбетова пришла в Больницу Медцентра после лечения в одной из городских поликлиник, где ее не устраивала оказываемая медпомощь. Здесь же ей все нравится.





«Я узнала об акции через знакомых. Вчера я была у кардиолога, сегодня пришла к гинекологу. Мне очень понравилось обслуживание. Сегодня очень большая хорошая скидка. И главное - у них все экстренно. После лечения, проведенного специалистами Больницы, мне лучше стало. Я ходила в свою больницу, но там меня чуть до сердечного приступа не довели, назначили неправильное лечение. А тут все грамотно, очередей практически нет, я все прошла. Хоть плачу деньги, но зато не зря, у меня здоровье улучшилось. Я теперь буду сюда всегда ходить, хоть и на платной основе», - сказала она.













Для тех, чье заболевание не входит в перечень ГОБМП, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказывают платные услуги, которые включают высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.





Ксения Давыдова, Астана.















