Новый налоговый штраф

В 2017 году все данные о счетах и недвижимости, принадлежащих казахстанцам за рубежом могут стать известны налоговикам и тогда все, кто не сдал декларации, будут оштрафованы по 567 250 тенге за каждый сокрытый счет.

С 1995 года, граждане Казахстана, имеющие деньги на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, обязаны были представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу, один раз в год, до 31 марта года, следующего за отчетным.





В случае непредставления декларации, сначала был предусмотрен штраф, а до 1 января 2017 года только лишь предупреждение.

Но с 1 января этого года ввели административный штраф согласно ч.3 ст. 275 КоАП РК И теперь за непредставление декларации или неотражение в декларации сведений о всех счетах, предусмотрен штраф 250 МРП за каждый сокрытый счет. А это 567 250 тенге. То есть, если у какого то нашего студента, который учится за рубежом, есть пусть пару банковских счетов за границей, и этот студент не подал декларацию за 2016 год, то его могут оштрафовать на 1 134 500 тенге, а на счетах у него может быть находиться всего 2 рубля или 2 доллара, или 2 евро.





С 1 января 2107 года также ввели обязанность казахстанцам подавать декларацию, при наличии иностранного недвижимого имущества, ценных бумаг и долей участия. Такую декларацию нужно сдать до 31 марта 2018 года. В противном случае предусмотрен штраф по вышеуказанной статье КоАП, а именно 250 МРП за каждое в отдельности неотраженное имущество.





Многие спрашивают, каким образом государство узнает про такие деньги и имущество. Дело в том, что Казахстан ратифицировал в 2015 году Страсбургскую конвенцию, которой предусматривается взаимообмен данными по имуществу и деньгам за рубежом между 90 странами.

Так что, в 2017 году все данные о счетах и недвижимости, принадлежащих казахстанцам за рубежом могут стать известны нашим налоговым органам и тогда все, кто не сдал декларации, будут оштрафованы по 567 250 тенге за каждый сокрытый счет или квартиру.

Поэтому, кто боится штрафа, могут сдать декларации, несмотря на то, что срок подачи истек. Согласно закону подача декларация возможна в любое время и если это сделать до налоговой проверки, то штраф не накладывается. Возможен, другой вариант. Это если налоговики, сначала будут направлять уведомление о том, что нужно подать декларацию и только после неисполнения такого уведомления наложат штраф.





Фото: biznesogolik.ru







