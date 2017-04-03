В Казахстане поймали хакеров, укравших у банков около 60 млн. тенге
3 апреля 2017, 12:45
Организаторы и все участники указанной преступной группы приговорены к разным срокам отбывания наказания с конфискацией имущества.
Казахстанские полицейские провели операцию по пресечению деятельности хакерской группы из 20 человек, которая занималась хищением денежных средств со счетов отечественных предприятий и клиентов казахстанских банков. Об этом сообщил Директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, передает Zakon.kz
Организаторы и все участники указанной преступной группы приговорены к разным срокам отбывания наказания с конфискацией имущества.
За период своей деятельности участникам организованной группы удалось похитить около 60 миллионов тенге.
Действия хакеров, совершающих хищения денежных средств со счетов финансовых институтов, квалифицируются по ст.188 ч.2 п.4 УК РК (путем незаконного доступа в информационную систему).
В 2016 году по указанной статье зарегистрировано 36 фактов.
Фото: www.aif.ru
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