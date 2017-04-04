При теракте в Петербурге 11 человек погибли и 45 пострадали

Специалисты Минздрава приняли меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва

Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга, по уточненным данным, составляет 11 человек, 45 человек госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре НАК.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщала, что при взрыве пострадали 37 человек, еще 10 погибли. В свою очередь, пресс-служба администрации Петербурга сообщала, что в больницы были доставлены 43 пострадавших, но не уточняла данных по погибшим.

"В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах", - сказал представитель НАК. Специалистами Минздрава приняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей.

"В настоящее время специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению возможных террористических угроз. В Санкт-Петербург направлены группы специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании данного преступления и осуществлении работ по ликвидации его последствий", - сообщили в НАК.

Там отметили, что оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка. "Органы власти и местного самоуправления осуществляют необходимые мероприятия по поддержанию порядка и стабилизации социально-политической обстановки в городе", - подчеркнули в НАК.

Для полного и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. "В рамках следственных действий проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления, розыску исполнителей и организаторов теракта, а также пособников преступников", - сообщили в НАК.

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии.

"Председателем НАК были отданы соответствующие распоряжения по усилению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей", - напомнил представитель НАК.

Одними из первых на место взрыва прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, которые в кратчайшие сроки совместно с бригадами скорой медицинской помощи организовали эвакуацию пассажиров метро. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В НАК напомнили, что на станции "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению. "Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами", - заключили в НАК.

Фото © Александр Демьянчук/ТАСС