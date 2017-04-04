Число пострадавших в результате взрыва в метро возросло
4 апреля 2017, 08:57
В больницы был доставлен 51 человек.
После взрыва в метро Санкт-Петербурга в больницы был доставлен 51 человек. Список пострадавших был опубликован на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщает Рамблер.
Ведомство приводит данные комитета по здравоохранению города. Информация, представленная в списке, была актуальна на момент 03:00 мск 4 апреля.
3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Впоследствии НАК сообщил об обезвреживании взрывного устройства на другой станции — «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 11 человек.
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Фото: ТАСС
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