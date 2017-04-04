ГКНБ КР: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".





Сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью от 800 граммов до 1,5 килограмма по шкале тротилового эквивалента. Вероятнее всего, оно было заложено в сумку, оставленную рядом с дверями вагона. Официальные власти заявили, что это теракт.





ГКНБ Кыргызстана подтвердил изданию Zanoza.kg , что смертником был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, ныне гражданин России.





Из других источников стало известно, что 23-летний уроженец Оша родился 1 апреля 1995 года. Когда он получил российское гражданство, неизвестно. Также неизвестно, имел ли он отношение к "Исламскому государству".





"Мы тесно контактируем с ФСБ России", - заключили в ГКНБ.





Сколько пострадавших





По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек. ГУ МЧС Петербурга опубликовало список госпитализированных после взрыва в метро, в нем значатся данные 51 человека. Фамилии и имена четырех женщин, находящихся в больницах, установить пока не удалось (на 6 утра по московскому времени). Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших - одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения.





Почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом лица и головы.





Что известно о подозреваемых?





Сначала источник издания "Фонтанка" называл ​предполагаемым смертником уроженца Казахстана 22-летнего Максима Арышева. МИД РК сообщил, что проверяет эту информацию и добавил, что он смертником быть не может, т. к. среди погибших его тело не найдено.





Позже представители группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявили РБК, что Арышев, вероятно, не террорист, а одна из жертв теракта.





Российский "Пятый канал" пишет, что уроженец Киргизии Джалилов "привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт". И он же, как следует из выводов оперативников перед этим оставил еще одну самодельную бомбу на станции "Площадь восстания".





Джалилов, по данным издания, более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.





Остальные российские СМИ до сегодняшнего утра сообщали, что террористом был выходец из Средней Азии, но неизвестно, из какой он страны. Подозреваемому, по разным данным, 20-23 года. Ни одна организация не взяла ответственность за теракт. Но "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что теракт может иметь отношение к "Исламскому государству". Сколько людей готовили теракт, неизвестно.





Фото: supersolnishco.net



