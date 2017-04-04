В КНБ РК салафитов назвали угрозой №1

Главная террористическая угроза для Казахстана исходит, как и ранее, от последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм – именно они, по словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбекова, представляют собой основу для формирования новых радикальных группировок в Казахстане.

"Конечной целью должно быть устранение социальной базы для распространения экстремистской идеологии – прежде всего, это приверженцы салафизма, которые остаются основой для формирования новых радикальных групп", — сказал Билисбеков во вторник, на заседании правительства, во время рассмотрения хода реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.





Контрпропаганда действеннее арестов По словам заместителя главы КНБ, в последнее время наметились позитивные сдвиги в профилактической работе: усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования, через интернет-порталы, действует реабилитационный центр, который ведет работу с осужденными радикалами. "В 2016 году адресной профилактикой охвачено 32,1% последователей нетрадиционных религиозных течений, — сообщил Билисбеков.





— Всего за все годы реализации госпрограммы ею охвачено 90,7% таких лиц. В результате целенаправленной работы склонены к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества 70 лидеров и активистов салафистских общин", — добавил он.



