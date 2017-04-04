В метрополитене Алматы на станциях работают кинологи, усилен личный состав УВД

Режим усиленных мер безопасности в метрополитене будет действовать до особого распоряжения.

Меры безопасности в алматинском метро были усилены после произошедшего в Санкт-Петербурге теракта, сообщает сообщает Zakon.kz.





Как сообщила пресс-секретарь КГП «Метрополитен» Ажар Хабиева , режим усиленных мер безопасности в метрополитене будет действовать до особого распоряжения.





«После поступления тревожных новостей из Санкт-Петербурга транспортная служба безопасности метрополитена Алматы усилила режим работы. В обычном режиме досмотровой контроль охватывает 90% пассажиров. Со вчерашнего дня проверяются все, без исключения. Всех пассажиров с ручной кладью и багажом мы просим пройти через арки металлоискателей, рентгенотелевизионные установки, дополнительно применяем портативные детекторы и ручные металлоискатели. Просим всех пассажиров отнестись к вынужденным мерам с пониманием и набраться терпения», - отметила Хабиева.





К тому же усилился личный состав УВД на метрополитене, практически на всех станциях работают кинологи, количество обходов службы военно-аварийной спасательной службы увеличилось почти вдвое. Всего работают 113 сотрудников безопасности.





С января этого года службой безопасности алматинского метро было обнаружено 7 предметов запрещенных к провозу. В основном пассажиры пытались провезти складные ножи, также зафиксирован факт обнаружения пистолета, патронов и кастетов.





Отметим, в метро запрещено провозить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, боеприпасы, оружие, колющие и режущие предметы.





Напомним, 3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.



