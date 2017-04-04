Посягнувших на жизнь Елбасы, возможно, будут лишать гражданства РК

Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности одобрила концепцию законопроекта, согласно которому предусматривается лишение гражданства РК за совершение определенных преступлений.

Концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК" была обсуждена во вторник на заседании комиссии в Минюсте.





По информации заместителя министра юстиции Зауреш Баймолдиной, данный список не является окончательным и может быть изменен в ходе согласования в госорганах и обсуждения парламенте.



