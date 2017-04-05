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В Алматы коммунальные услуги стали дороже на 10%

5 апреля 2017, 01:51

Как выяснилось, еще с прошлого года крупные предприятия по производству теплоэнергии просили поднять цены на 45%.

Повышение тарифа на коммунальные услуги в Алматы объяснили в Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает телеканал "Алматы".

Как выяснилось, еще с прошлого года крупные предприятия по производству теплоэнергии просили поднять цены на 45%. Но после подробного анализа, эксперты остановились на 10 %. Тариф подскочил уже с 1 апреля. Теперь кубометр воды в межотопительный период стоит 445 тенге вместо 410. Стоимость отопления - 5509 тенге за гигакалорию вместо 4975 тенге.

"Основные причины изменения тарифа, это то, что за последние 5 лет, с 2012 года они не изменялись. А вы сами знаете, материалы, ремонтные работы, инвестиции все это растет ежегодно. Даже налоги, МРП ежегодно растет. В связи с этим, необходимо больше вкладывать средств на ремонтные работы", - рассказал Бауыржан Кайырбек, зам.руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите прав конуренции г.Алматы .

На сегодняшний день износ городских тепломагистралей составляет более 65%, говорят специалисты. Для их ремонта и повышения качества услуг поставщики тепла и горячей воды обязуются выделять 1.5 млрд тенге от годового дохода.


Фото: inform.kz.

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