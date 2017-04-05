Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
5 апреля 2017, 07:24
Мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, напротив, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов - так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.
Власти Парижа погасили огни подсветки на Эйфелевой башне в память о жертвах взрыва в метро Петербурга, сообщает Би-би-си.
"Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге", - написала ранее в "Твиттере" мэр французской столицы Анн Идальго.
Мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, напротив, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов - так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.
В декабре 2016 года огни на главном символе Парижа отключались также в знак поддержки осажденных жителей Алеппо.
Последний раз подсветка Эйфелевой башни отключалась 23 марта в знак солидарности с пострадавшими при нападении в центре Лондона.
Взрыв в вагоне метро Петербурга прогремел 3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным следствия, взрывное устройство привел в действие смертник. Уголовное дело расследуется по статье "теракт". По последней информации, жертвами взрыва стали 14 человек, около 50 пострадавших остаются в больницах.
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Фото: SPUTNIKFRANCE
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