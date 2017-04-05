Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге

"Сегодня в полночь Эйфелева башня погаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге", - написала ранее в "Твиттере" мэр французской столицы Анн Идальго.

Мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, напротив, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов - так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.





В декабре 2016 года огни на главном символе Парижа отключались также в знак поддержки осажденных жителей Алеппо.





Последний раз подсветка Эйфелевой башни отключалась 23 марта в знак солидарности с пострадавшими при нападении в центре Лондона.