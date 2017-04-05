Министр энергетики озабочен возможными ЧП из-за бесхозных электросетей

«В ряде регионов страны существуют так называемые бесхозяйные сети, которые никем не обслуживаются или обслуживаются как попало. Это ставит под угрозу электроснабжение потребителей, подключенных к данным сетям. По последним данным местных исполнительных органов, протяженность таких сетей достигает 2 110 километров и имеется 631 бесхозяйная трансформаторная подстанция. В случае, если не произойдет передача таких сетей в ведение энергопередающих организаций, в ближайшем будущем, данные сети могут стать источником аварий, одной из причин снижения качества электроснабжения, а также возникновения несчастных случаев», - рассказал Канат Бозумбаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

По его словам, эта проблема превратилась в долгоиграющую. По его мнению, его решение сводится к простой передаче таких сетей в ведение региональных электрических компаний (РЭК), но к сожалению, в действующем законодательстве такой механизм отсутствует. «С одной стороны РЭКи заинтересованы в принятии таких сетей к себе на баланс ввиду того, что зачастую их обслуживание все равно ложится на плечи РЭКов. Акимы все равно работают над тем, чтобы они их обслуживали. Но с другой стороны в РЭКах отсутствуют средства для покрытия расходов по уплате возникающих налоговых платежей при принятии на баланс бесхозяйных сетей», - пояснил министр.



