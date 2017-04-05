Нигматулин о тарифах на электричество: меньше посредников - ниже тариф, лучше для населения

Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект по вопросам электроэнергетики, предназначенный для снижения тарифов на электроэнергию.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин поднял вопрос перед Министерством энергетики о снижении тарифов на электроэнергию для населения, сообщает сообщает Zakon.kz





В ходе рассмотрения в первом чтении правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» Спикер Мажилиса напомнил, что документ направлен на выполнение поручения Президента, отраженного в 51 шаге Плана нации. При этом отмечена необходимость решения двуединой задачи: укрупнения энергопередающих организаций и снижение тарифа на электроэнергию для населения.





- И следует прямо сказать, что первоначальный вариант законопроекта, не содержал эффективного механизма выполнения данной задачи. Решалась только задача объединения 27 государственных РЭКов, - подчеркнул Н.Нигматулин.





По словам Председателя Палаты, на площадке Мажилиса депутаты в тесном взаимодействии с разработчиками и представителями «Атамекен» нашли рыночный механизм, применение которого позволит реально укрупнить энергопередающие организации и как результат – снизить тариф на электроэнергию для населения.





- Если в период между первым и вторым чтениями у нас будет такое же конструктивное взаимодействие и по другим позициям, то мы получим качественно доработанный законопроект, в котором выполняется простое правило – чем меньше посредников, тем ниже тариф. Чем меньше посредников, тем лучше для населения. К этому мы должны стремиться, - сказал Н.Нигматулин.





На пленарном заседании после обсуждения депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили проект законодательных новшеств.





Законопроект также содержит нормы, направленные на решение вопросов бесхозяйственных электросетей и электрических сетей, находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц. Передача указанных категорий сетей на баланс энергопередающих организаций позволит обеспечить их надлежащее содержание и качественное обслуживание. Законопроектом предусматривается освобождение энергопередающих организаций от корпоративного подоходного налога и налога на имущество при принятии бесхозных электросетей и снятие запретов, предусмотренных законодательством в сфере естественных монополий.





Предложения, сделанные депутатами в ходе работы над законопроектом, предусматривают, в частности, установление ответственности за несоблюдение требований к деятельности по передаче электроэнергии, определение процедуры и порядка передачи электросетей, находящихся на балансе у застройщиков жилых комплексов, специализированным энергопередающим организациям и т.д.